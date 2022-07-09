Son dakika haberi... Atlar yarıştı seyisler kapıştı: Bursa Hipodromu'ndaki seyis kavgası kamerada Son dakika haber: Atlar yarıştı seyisler kapıştı: Bursa Hipodromu'ndaki seyis kavgası kameradaBURSA Bursa'da seyisler arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Atlar yarıştı seyisler kapıştı: Bursa Hipodromu'ndaki seyis kavgası kamerada BURSA Bursa'da seyisler arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at yarışlarının Bursa ayağının yapıldığı hipodromda atları padoğa götürmeye hazırlanan seyislerin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken seyisler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin ve yarış severlerin araya girmesiyle kavga son bulurken kavga anı cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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