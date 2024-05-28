Bursa Hamitler Kent Çöplüğü'nde Yangın Çıktı

Bursa Hamitler Kent Çöplüğü'nde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri yangını film izler gibi izlerken kimi vatandaş da aracının tavanına çıkarak izledi. Yangın sırasında ise anne köpek dumanların içinde yavrularını aradı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi Hamitler Kent Çöplüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöplerin döküldüğü alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çöpler kısa sürede tutuşurken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar şehrin her yerinden görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan, yeni doğum yaptığı öğrenilen anne köpek, dumanların sardığı olay yerinde yavrularını aradı. Bir süre boyunca yavrularını arayan anne köpek daha sonra gözden kayboldu. - BURSA