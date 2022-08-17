Bursa haberleri: Bursa'daki duş kavgasında karar çıktı 3. Sayfa Haberleri Bursa haberine göre Bursa'daki duş kavgasında karar çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışması süren fabrika inşaatında 6 işçinin yaralandığı kavgaya karışan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Bursa'daki duş kavgasında karar çıktı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışması süren fabrika inşaatında 6 işçinin yaralandığı kavgaya karışan 9 kişi adliyeye sevk edildi. 9 kişiden 4'ü Adli kontrol, diğer 5'i ise savcılıktan serbest kaldı. Olay geçtiğimiz pazar akşamı Mesudiye Mahallesi Yıldırım caddesi üzerinde çalışması süren inşaatta konaklayan 11 işçi arasında duş sırası tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İnşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B.ve İbrahim B. İnegöl Devlet Hastanesine, İbrahim S.(25), Vural S.ve Volkan C.Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan Yusuf B.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kavgaya karışan Hüseyin S.(23), Latif C.(20), Ümit S.ve Ünal S.ile tedavileri tamamlanan Yunus B.(13), İbrahim S.(25), Vural S.(28), Volkan C.ve İsmail B. sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildiler. 9 şahıstan Hüseyin S.(23), Latif C.(20), Ümit S.ve Ünal S.Adli kontrol şartıyla, diğer 5 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldılar. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan Yıldırım İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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