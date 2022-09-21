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Bursa haberleri | Bursa'da yasadışı silah satanlara şok baskın

3. Sayfa Haberleri

Bursa haberleri | Bursa'da yasadışı silah satanlara şok baskın

Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da yasadışı silah satan 3 kişi kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da yasadışı silah satan 3 kişi kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin birinin iş yerinde yapılan aramada ise 9 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli tarihi eser olarak nitelendirilen eşyalar ele geçirildi. 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Olay, İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri M.İ., C.Ş.E. ve E.Z. isimli şüphelilerin yasadışı silah satışı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.İ.'nin iş yerine operasyon yaptı. İş yerinde yapılan aramada 9 adet ruhsatsız tabanca, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 2 adet kılıç, 1 adet kama, 1 adet şiş ve 4 adet mühür ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Bursa 3. Sayfa Haberler

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