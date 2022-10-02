Bursa haberleri | Bursa'da "Türkiye Huzurlu Sokaklar" uygulaması 3. Sayfa Haberleri Bursa haberi... Bursa'da jandarma ekipleri "Türkiye Huzurlu Sokaklar" çerçevesinde uygulama yaptı. Bursa'da jandarma ekipleri "Türkiye Huzurlu Sokaklar" çerçevesinde uygulama yaptı. Bursa İl Jandarma Komutanlığınca 17.00-20.00 saatleri arasında ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Huzurlu Sokaklar" uygulaması yapıldı. Uygulamaya 47 noktada 259 personel katıldı. Yapılan uygulama neticesinde 2 bin 660 araç sorgulanırken, 5 bin 6 kişinin sorgulaması yapıldı. 9 araç trafikten men edilirken 44 bin 366 lira idari para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi ise yakalandı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Türkiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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