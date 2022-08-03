Bursa haberleri... Bursa'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da meydana gelen kazada tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İznik- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 EN 750 plakalı tır anayolda ilerlerken, kavşaktan gelen 16 AHF 478 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil hurdaya döndü. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Muzaffer Ünal hayatını kaybederken, yanında bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yine aynı şekilde tır sürücüsü de yaralanırken, yan koltukta oturan kişi ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden otomobil sürücüsü cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza sonucu İznik-Yenişehir yolu araç trafiğine kapatılırken, hurdaya dönen araçların olay yerinden çekici marifetiyle kaldırılması sonucu yol tekrardan araç trafiğine açıldı. - BURSA