Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da husumetli ailelerin meydan muharebesi kamerada

Bursa habere göre Bursa'da husumetli ailelerin meydan muharebesi kamerada Kavga sonrası 1 kişi bıçakla yaralandı Bursa'da daha önceden aralarında husumet bulunan 2 aile sokak ortasında taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine girdi.

Bursa'da husumetli ailelerin meydan muharebesi kamerada

Kavga sonrası 1 kişi bıçakla yaralandı

BURSA - Bursa'da daha önceden aralarında husumet bulunan 2 aile sokak ortasında taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine girdi. Kavga anı ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgaya ailelerin diğer üyeleri de dahil oldu. Sokak savaş alanına dönerken bir kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi kavgayı ayırırken sağlık ekipleri de yaralı kadın şahsa olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sokak ortasında taş, sopa ve bıçakların kullandığı kavga cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kavgayla ilgili tahkikat başlatıldı.