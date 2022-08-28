Trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu kamerada
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Trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu kameradaBURSA Bursa'da düğün konvoyunda ilerleyen araçlar arkasında seyreden araca yol vermeyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.
Trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu kamerada
BURSA Bursa'da düğün konvoyunda ilerleyen araçlar arkasında seyreden araca yol vermeyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde düğün konvoyunda ilerleyen araçlar çift şeritli yolda adeta zikzak çizdi. Arkasından gelen otomobil sürücüsüne de yol vermeyen sürücünün tehlikeli anları kameraya yansıdı. Seyir halinde olan aracın sollamasına izin vermeyen düğün konvoyu trafiği tehlikeye düşürdü. Düğün konvoyunu uzun süre sollamaya çalıştı ancak sürekli şerit değiştiren araçlar buna izin vermediler.