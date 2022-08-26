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Bursa 3. sayfa haberi... Bursa'da bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

3. Sayfa Haberleri

Bursa haberi: Bursa'da bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu kameradaBURSA Bursa'da canını hiçe sayan bisikletli bir genç, kamyonetin kasasına tutunarak ilerledi.

Bursa'da bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

BURSA Bursa'da canını hiçe sayan bisikletli bir genç, kamyonetin kasasına tutunarak ilerledi. Gencin bu tehlikeli yolculuğu trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletli bir genç, gideceği yere yorulmadan ve daha hızlı gitmek için kamyonetin kasasına tutundu. Canını hiçe sayan gencin bu tehlikeli yolculuğu sürücünün fark etmesiyle son bulurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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