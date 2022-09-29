Bursa haberleri... Bursa'da bataklığa saplanan inek kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Bursa 3. sayfa haberine göre Bursa'da bataklığa saplanan inek vatandaşların yoğun mücadelesi sonrası kurtarıldı. Bursa'da bataklığa saplanan inek vatandaşların yoğun mücadelesi sonrası kurtarıldı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolunu şaşıran inek, bataklık olan alana girerek saplandı. Burada mahsur kalan inek, sahiplerinin ve arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı. O anlar kurtarma çalışmasına katılan vatandaşlarından birinin cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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