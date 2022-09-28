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Bursa haberleri! Bursa'da ağaç park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi

3. Sayfa Haberleri

Bursa 3. sayfa haberi... Bursa'da ağaç park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi Bursa'da ağaç park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

Bursa'da ağaç park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi

BURSA - Bursa'da ağaç park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri o esnada kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı park halindeki 3 otomobilin üzerine büyük bir gürültüyle devrildi. Seslere uyanan mahalle sakinleri gördükleri karşısında şaşkına dönerken durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağacın altında kalan otomobilleri kurtardı. Ağaç devrildiği esnada kimsenin olay yerinde bulunmaması büyük bir facianın önüne geçerken 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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