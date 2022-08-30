Bursa haberi! Ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı 3. Sayfa Haberleri Bursa haber: Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Ekiplerin anında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde ilçeye bakan sarp yamaç olan ormanlık alana yıldırım düştü. Bölgede başlayan yangını görenler durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Anında müdahale eden orman işletme ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yağmurun da başlamasıyla yangını büyümeden kontrol altına aldı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Manisa Soma 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa haberi! Ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.