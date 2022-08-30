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Bursa haberi! Ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı

3. Sayfa Haberleri

Bursa haberi! Ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı

Bursa haber: Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı.

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Ekiplerin anında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde ilçeye bakan sarp yamaç olan ormanlık alana yıldırım düştü. Bölgede başlayan yangını görenler durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Anında müdahale eden orman işletme ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yağmurun da başlamasıyla yangını büyümeden kontrol altına aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Manisa Soma 3. Sayfa Haberler

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