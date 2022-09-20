Bursa haberi | Bursa'da tır devrildi 3. Sayfa Haberleri Bursa bölgesinden gelen habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı. Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü İlhami Sarpkaya(54) yönetimindeki 66 AAE 629 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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