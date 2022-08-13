Bursa haberleri! Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Bursa'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Şeftali bahçelerini sular basarken yollar ise göle döndü. Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Samanlı Mahallesi'nde bulunan şeftali bahçelerini sular bastı. Yollar göle dönerken silecekler zaman zaman yağmurun hızına yetişemedi. Yağmur nedeniyle zaman zamanda trafik kazaları yaşandı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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