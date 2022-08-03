Şehre inen domuz siren sesleriyle ormana döndü Şehre inen domuz siren sesleriyle ormana döndü Bursa'da aç kalan domuz şehir merkezine indi. Şehre inen domuz siren sesleriyle ormana döndü BURSA - Bursa'da aç kalan domuz şehir merkezine indi. Tesadüfen domuza denk gelen polis ekibi domuzu geldiği ormanlık alana siren sesleriyle kovaladı. Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. O sırada devriye gezen polis ekibi domuzun çöp konteynırlarından yemek aradığını gördü. Polis ekibi sirenlerini çalarak domuzu geldiği ormanlık alana kovaladı. O anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur Bursa 3. Sayfa Yerel Haberler

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