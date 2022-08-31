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Bursa haberi... Bursa'da martı kurtarma operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Bursa haberi... Bursa'da martı kurtarma operasyonu

Bursa haberi: Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde gagasına misina saplanan martı, deniz polisinin operasyonuyla kurtarıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde gagasına misina saplanan martı, deniz polisinin operasyonuyla kurtarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mudanya Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mudanya sahili açıklarında mahsur kalan martıyı kurtardı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen kortej sırasında ekipler bir martının denizin ortasında mahsur kaldığını fark etti.

Jet-ski ile boğulmak üzere olan martının yanına giden ekipler; balıkçıların attığı oltanın kancasının bir martının gagasına battığını ve dolandığını gördü.

Tekneye çıkarılan martı, kanca ve misinadan temizlendikten sonra tekrar doğaya ve denize salındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mudanya Bursa 3. Sayfa Haberler

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