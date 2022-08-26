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Bursa haberi... Bursa'da kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girdiler

3. Sayfa Haberleri

Bursa haberi... Bursa'da kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girdiler

Edinilen Bursa haberine göre Bursa'da 2 şüpheli şahıs, kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girerek hırsızlık yaptılar.

Bursa'da 2 şüpheli şahıs, kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girerek hırsızlık yaptılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli şahıs park halindeki bir kamyonete kapılarını zorla açarak girdiler. Kamyonette çalacak bir şey bulamayan şüpheliler, karar değiştirerek bir apartmanda bulunan daireye girerek hırsızlık yaptılar.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

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