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Canlı tavuk yüklü tır devrildi

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da 5 bin adet canlı tavuk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi.

Bursa'da 5 bin adet canlı tavuk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada çok sayıda tavuğun telef olduğu bildirildi.

Kaza, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Keramet Ilıca kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden yüklediği 5 bin adet canlı tavuğu Bandırma'ya götürmek üzere yola çıkan Bora V. idaresindeki 10 ACH 262 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır kasasında yüklü olan canlı tavuklar kafesleri ile birlikte etrafa saçıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada etrafa saçılan kafes içindeki tavuklar olay yerine çağrılan bir başka tıra aktarıldı. Çok sayıda tavuğun da telef olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Musa Öztürk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orhangazi Bilecik Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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