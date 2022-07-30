Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu - Haberler

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Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bursa haberleri: Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu Bursa'da bir bahçede bulunan çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

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Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu

BURSA - Bursa'da bir bahçede bulunan çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Gemlik ilçesi Orhangazi yolu fabrikalar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan çalılık bir alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - 3. Sayfa

İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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