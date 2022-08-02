Bursa haberi... Bursa'da bir inşaattaki işçiler ile bir grup mahalleli gürültü tartışması yüzünden birbirine girdi - Haberler

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Bursa haberi... Bursa'da bir inşaattaki işçiler ile bir grup mahalleli gürültü tartışması yüzünden birbirine girdi

Edinilen Bursa haberine göre Bursa'da bir inşaattaki işçiler ile bir grup mahalleli gürültü tartışması yüzünden birbirine girdiBursa'da bir inşaattaki işçiler ile bir grup mahalleli gürültü tartışması yüzünden birbirine girdi.

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Bursa'da bir inşaattaki işçiler ile bir grup mahalleli gürültü tartışması yüzünden birbirine girdi

Bursa'da bir inşaattaki işçiler ile bir grup mahalleli gürültü tartışması yüzünden birbirine girdi. Çıkan gerginlikte bir kişi bıçaklandı. İnşaatan çıkmayıp aşağıya tuğla fırlatan işçilere bir grup tarafından tabanca ile ateş açıldı. Tuğla isabet eden bir polis memuru ile 3 bekçi yararlanırken linç edilmek istenen işçiler mahalleden özel harekat çevik kuvvet TOMA eşliğinde geniş güvenlik önlemleri alınarak çıkarıldı. İkisi inşaat iççisi olmak üzere toplam 6 yaralı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan inşaat işçileri ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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