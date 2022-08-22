Bursa haberi: Nilüfer çiçeklerini koparanlara 109 bin 593 lira ceza verilecek 3. Sayfa Haberleri Bursa yerel gündem haberine göre Bolu'nun turizm bölgelerinde bulunan endemik tür olan nilüfer çiçeğini koparanlara 109 bin 593 lira cezai işlem uygulanacak. Bolu'nun turizm bölgelerinde bulunan endemik tür olan nilüfer çiçeğini koparanlara 109 bin 593 lira cezai işlem uygulanacak. Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden her yıl binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Abant, Gölcük ve Yedigöller milli parklarında bulunan endemik tür nilüfer çiçekleri, vatandaşlara görsel şölen sunuyor. Ziyaretçilerin ilgisini çeken ve görsel manzara oluşturan nilüferlerin korunması için tedbirler alındı. Korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmemesi için nilüferlere zarar verilmesi durumunda ceza uygulanıyor. Turizm bölgelerinde bulunan nilüferleri koparanlara Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca 109 bin 593 lira idari ceza uygulanıyor. (Faruk Çidem - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gölcük Bolu 3. Sayfa Güncel Haberler

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