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Bursa haberleri | İnegöl'de alacak verecek kavgası: Baba ve 2 oğlu yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Gelen Bursa haberine göre - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve 2 oğlu darp edilerek yaralandı.

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve 2 oğlu darp edilerek yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren orman ürünleri satış iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen henüz isimleri belirlenemeyen 2 şahıs ile iş yeri sahipleri baba Halil G. (52) ve oğulları Taner G. (28) ile Caner G. (25) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada işyeri sahibi baba ile 2 oğlu darp edilerek yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 3 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan 2 şahsı arıyor.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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