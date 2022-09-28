Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haber | Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bursa haber | Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa haberleri: Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir'e bağlı Çayır Mahallesi Hürriyet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saat 19.30 civarında Halil G. (53) tarafından silah ile açılan ateş sonucu Ekrem T. (30) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan M.K., S.K., M.K. isimli vatandaşlar Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine sevk edildi. Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerinin olay sonrası gözaltına aldığı Halil G., sorgusu yapılmak üzere emniyete götürülürken, ilçeye güvenlik amaçlı çok sayıda çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenişehir Hürriyet Bursa 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title