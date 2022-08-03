Bursa haber: Bursa'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Bursa haberler... Bursa'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı Bursa'da kontrolden çıkan tır sürüklendi.
- Güncelleme:
Bursa'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan tır sürüklendi. Tır sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa- Yalova istikameti karsak mevkiinde meydana gelen ve Mithat A. idarsindeki 35 HC 0708 plakalı tır sabah erken saatlerde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüjde yan yattı.
Tır sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaza bölgesinde geniş önlem aldı.
Kazaya karışan tırın kurtarcı yardımıyla bölgeden çıkartılması çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - 3. Sayfa