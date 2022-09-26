Bursa haber! Bursa'da kaza yaptı, sınır dışı edilecek 3. Sayfa Haberleri Bursa haber: Bursa'da kaza yaptı, sınır dışı edilecek Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ters yöne elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Bursa'da kaza yaptı, sınır dışı edilecek BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ters yöne elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. Petrol istasyonunda çıkış yapan sürücü Gökhan Balta yönetimindeki 54 EE 820 plakalı otomobil, ters yönden seyir halinde olan Suriye uyruklu sürücü Muhammed Elhamed yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ülkeye yaşadışı yollarla girdiği tespit edilen yaralı, tedavinin ardından gözaltına alındı. Suriye uyruklu vatandaşın, sınır dışı edileceği öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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