Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haber... Bursa'da kamyonetten dökülen şeftaliler için herkes seferber oldu

3. Sayfa Haberleri

Bursa haber... Bursa'da kamyonetten dökülen şeftaliler için herkes seferber oldu

Bursa haber: Bursa'da kamyonetten düşen şeftaliler için diğer sürücüler seferber oldu.

Bursa'da kamyonetten düşen şeftaliler için diğer sürücüler seferber oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeftali yüklü kamyon kavşaktan döneceği esnada kasada bulunan tüm şeftaliler kasalarla birlikte yola döküldü. Bunu gören diğer sürücüler ve vatandaşlar hemen yardım ederek tüm şeftalileri kısa bir süre için kasaya geri yüklediler.

Sosyal medyada paylaşın görüntüler görenler tarafından büyük takdir topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title