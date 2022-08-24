Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışını görenler şaşkına döndü. Bursa'da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışını görenler şaşkına döndü. Araç sahipleri ise evlerinden getirdikleri battaniyeler ile araçlarını doludan korumaya çalıştı. Keles ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışını görenler şakına döndü. Dolu yağışını fark eden vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri battaniyeler ile araçlarını korumaya çalıştı. (Ali Kamur - Süleyman Aydın - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Bursa 3. Sayfa Genel Güncel Haberler

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