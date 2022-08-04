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Bursa haber: Bursa'da başıboş atlar trafiği birbirine kattı

Bursa haber: Bursa'da başıboş atlar trafiği birbirine kattı

Bursa haber: Bursa'da başıboş atlar trafiği birbirine kattı.

 - Güncelleme:

Bursa'da başıboş atlar trafiği birbirine kattı. Sürücüler bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Nilüfer ilçesinde üç at, Orhaneli-Misi karayoluna çıktı. Otomobillerin yanlarından geçmesinden ürken atlar, karayoluna çıkarak koşturmaya başladı. Araçların yoğun olduğu trafikte güvenliği tehlikeye düşüren atlar daha sonra gözden kayboldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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