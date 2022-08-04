Bursa haber: Bursa'da başıboş atlar trafiği birbirine kattı Bursa haber: Bursa'da başıboş atlar trafiği birbirine kattı. Bursa'da başıboş atlar trafiği birbirine kattı. Sürücüler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Nilüfer ilçesinde üç at, Orhaneli-Misi karayoluna çıktı. Otomobillerin yanlarından geçmesinden ürken atlar, karayoluna çıkarak koşturmaya başladı. Araçların yoğun olduğu trafikte güvenliği tehlikeye düşüren atlar daha sonra gözden kayboldu. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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