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Bursa haber | Bursa'da acemi magandalar pompalıyla sokakta böyle dehşet saçtı

3. Sayfa Haberleri

Bursa haber | Bursa'da acemi magandalar pompalıyla sokakta böyle dehşet saçtı

Bursa haberler... Bursa'da düğün sonrası pompalı tüfekle havaya ateş açan magandalar, mahallede panik dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bursa'da düğün sonrası pompalı tüfekle havaya ateş açan magandalar, mahallede panik dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde pompalı tüfekle ara sokağa giren kimliği belirsiz bir şahıs, uzun bir süre elindeki pompalıyla ateş etmek için uğraştı. Başarılı olamayınca pompalı tüfeği yanındaki arkadaşına verdi. O arkadaşı ise pompalı tüfeği eline alır almaz havaya ateş açtı. O anlar hemen yakınında bulunan bir evin penceresindeki vatandaş tarafından kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

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