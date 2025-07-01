Bursa Gemlik'te 4.2 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Yok

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. AFAD ve diğer kurumların saha taramalarına başladığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Bursa Gemlik'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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