Bursa Gemlik'te 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Gemlik'te meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedildiğini açıkladı. AFAD ve ilgili ekipler saha taramalarına başladı, şu an için olumsuz bir durum yok.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bursa Gemlik'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa