Bursa Gemlik'te 4.2 Büyüklüğünde Deprem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Depremin çevre illerden de hissedildiğini belirtirken, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bursa Gemlik'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa