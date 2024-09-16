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Bursa Emniyeti, Uyuşturucu İhbarları İçin 3 Hat Kurdu

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların uyuşturucu kullanımı ve ticareti ile ilgili ihbarlarını NARVAS, NARKOTEM ve 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yapabileceklerini duyurdu. Bu uygulama ile suç yoğunluk haritaları oluşturulacak ve zehir tacirlerine karşı daha etkili mücadele edilecek.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşların gördükleri durumlar karşısında 3 farklı yerden ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşların gördükleri durum karşısında Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS), NARKOTEM ihbar hattı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı. İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Zehir tacirlerine karşı ülke genelinde mahalle ve sokak bazlı sistematik takip için artık NARVAS var. Karşılaştığınız uyuşturucu kullanımı ve ticaretini UYUMA uygulaması NARKOTEM ihbar hattı veya 112 üzerinden mutlaka bildirin. Yapacağınız ihbarın yerini ve konusunu bildirmeniz yeterli kimlik bildirmeniz zorunlu değildir. Yapacağınız her bildirimi NARVAS sistemi ile analiz ederek suç yoğunluk haritaları çıkarıyoruz ve bu noktalara şok uygulamalar yapıyoruz. Unutmayın. Yapacağınız ihbarla zehir tacirlerine yönelik çalışmalara destek olabilirsiniz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk bursa

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