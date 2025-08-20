Bursa Düğününde 50 Metre Uzunluğunda Para Şeridi

Bursa Düğününde 50 Metre Uzunluğunda Para Şeridi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Beyda ve Enes çiftinin düğününde ilginç anlar yaşandı; damada metrelerce uzayan para takıldı. Davetliler bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Bursa'da düzenlenen bir düğünde damada bir yakını tarafından metrelerce uzunluğunda para takıldı.

Bursa'da düzenlenen bir düğünde ilginç görüntüler yaşandı. Beyda ve Enes çiftinin mutlu gününde takı merasiminde salona getirilen metrelerce uzayan para şeridi davetlilerin dikkatini çekti. Davetliler arasında şaşkın bakışlar olurken, bazı misafirler telefonlarına sarılarak o anları kayda aldı. 50 metre boyunca uzanan para şeridinin damadın üzerine tek tek dolanması renkli görüntülere sahne oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

Fenerbahçe'den bomba Cengiz kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti

Evde kan donduran ayin! Şifa dağıtma bahanesiyle bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.