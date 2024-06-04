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Bursa'daki yangının boyutu böyle görüntülendi

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın havadan görüntülendi. Yangına müdahale anları sosyal medyada paylaşıldı.

Bursa'daki yangının boyutu böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın havadan görüntülendi.

Orhaneli ilçesi Topuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda başlayan ve kısa süre içerisinde büyüyen yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ile havadan görüntülendi. Yangına müdahale anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Orman Bölge Müdürlüğü, "Dikkat, sıcaklıkların artması ile birlikte yeşil vatandan dumanlar yükselmeye başladı. Orhaneli'deki yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz" notunu ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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