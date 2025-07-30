Bursa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Harmancık/Orhaneli bölgesindeki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bursa Harmancık/ Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir" dedi.
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. Yeşil Vatan savunmasında cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa