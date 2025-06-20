Bursa'daki yangın kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde buğday tarlasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi'ndeki kırsal alanda bulunan buğday tarlalarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 3 helikopter, 21 araç ve 73 personel ile müdahale edildi.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar sebebiyle bölge halkı büyük endişe yaşarken, alevlerin arasında kalan bir biçerdöver yanarak kullanılamaz hale geldi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.