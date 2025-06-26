Bursa'daki Plastik Fabrikasında Yangın

Bursa'daki Plastik Fabrikasında Yangın
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Mustafakemalpaşa ilçesindeki Batim Kimya Plastik Fabrikası'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahale etmesini zorlaştırdı. Çalışanlar fabrika dışına çıkarak güvenli bir mesafeye uzaklaştı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren plastik fabrikası, alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmekte zorlandığı alevlerin dumanı, her yeri kapladı.

Yangın, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Ayaz Mahallesinde faaliyet gösteren Batim Kimya Plastik Fabrikası meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında fabrikanın içerisinden dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, durumu 112 İtfaiye ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Plastik ürünlerin yandığı fabrikadan çıkan dumanlar sebebiyle müdahalenin güçlendiği alanda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Çalışanların kıyafetlerini alarak fabrikadan uzaklaştığı görülürken, dumanlar ise ilçenin tamamından görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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