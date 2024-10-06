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Bursa'daki Palet Fabrikasında Yangın, Yaralı Tavşan Kurtarıldı

Bursa'daki Palet Fabrikasında Yangın, Yaralı Tavşan Kurtarıldı
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Bursa'da bir palet fabrikasında çıkan yangın, 4 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaralı bir tavşan kurtarılırken, sağlık ekipleri tavşana müdahale ederek onu veteriner kliniğine teslim etti.

Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın, 4 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden ekipler, fabrikanın yönetim kısmında yaralı bir tavşan bularak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı tavşana müdahale ederek Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine teslim etti.

Yangın, Karacabey ilçesi Harmanlı Mahallesi Bursa-Balıkesir Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, palet fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 4 saatin ardından yangını kontrol altına aldı. Öte yandan, yangına müdahale sırasında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Yaralı tavşana sağlık ekipleri müdahale etti

Palet fabrikasının yönetim kısmında bakıldığı öğrenilen tavşan, ölmek üzereyken yangına müdahale eden ekipler tarafından fark edilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve panikten bayılan tavşana sağlık ekipleri oksijen ve su vererek müdahale etti. Kısa sürede kendine gelen tavşanı kurtaran sağlık ekipleri, hemen tavşanı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinene teslim etti. Yaralı tavşan, tedavi altına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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