Bursa'daki kavgada kan aktı: 2 yaralı - Haberler

Bursa'daki kavgada kan aktı: 2 yaralı Bursa'da Gemlik Devlet Hastanesi yolunda meydana gelen olayda iki kişi bıçakla yaralanırken, olayla alakalı 2 kişide gözaltına alındı. Bursa'da Gemlik Devlet Hastanesi yolunda meydana gelen olayda iki kişi bıçakla yaralanırken, olayla alakalı 2 kişide gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Hastane yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulansla Gemlik Devlet hastanesine kaldırıldı. Olaya karışan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Devlet Hastanesi Bursa 3. Sayfa Haberler

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