Bursa'daki kavgada kan aktı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'daki kavgada kan aktı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bursa'daki kavgada kan aktı: 2 yaralı

Bursa'da Gemlik Devlet Hastanesi yolunda meydana gelen olayda iki kişi bıçakla yaralanırken, olayla alakalı 2 kişide gözaltına alındı.

Bursa'da Gemlik Devlet Hastanesi yolunda meydana gelen olayda iki kişi bıçakla yaralanırken, olayla alakalı 2 kişide gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hastane yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulansla Gemlik Devlet hastanesine kaldırıldı. Olaya karışan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title