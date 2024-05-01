Bursa'daki İlkokulun Çürüyen Duvarı Tehlike Saçıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 12 Eylül İlkokulu'nun çürüyen ihata duvarı tehlike saçıyor. 12 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Esra Kahraman sorunu pek çok yazışmayla yetkililere ilettiklerini ancak sorunun artarak devam ettiğini belirterek duvarın onarılmasını istedi.

12 Eylül İlkokulu ihata duvarı paslı demirleri minik öğrenciler için büyük tehlike oluşturuyor. Duvardan çıkan paslı demirler okul dışında duvarın yanında yürüyen insanlar içinde büyük risk oluşturuyor. Okul Aile Birliği Başkanı Esra Kahraman "Başvurmadığımız yer kalmadı. Okulumuzun otopark geliri de uzun süre önce sona erdi. Minik öğrencilerimizin başına bir şey gelmeden uyarıyorum. Gelin bu duvarı yapın" diyerek yetkililere, siyasilere, hayırseverlere seslendi.

Duvarın tamamen yıkılan bölümüne geçmiş dönemlerden kalan otopark tabelası yama olarak şimdilik tutturuldu. Okulun tuvaletlerinin de hijyenik olarak kötü durumda olduğu ve tamirata ihtiyaç duyulduğu bilgisi edinildi. Okul Aile Birliği'nin tüm çağrılarına rağmen gerekli paranın toplanamadığı belirtildi. - BURSA