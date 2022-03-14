Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı - Haberler

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Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ve İznik ilçelerinde hırsızlık olayına karışan 6 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ve İznik ilçelerinde hırsızlık olayına karışan 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbarlar sonrasında Gemlik ve İznik'te çok sayıda hırsızlık olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalanırken, ev ve iş yerlerinden çalınan çok sayıda ürün ele geçirildi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan U.Ö., S.Y., N.S., M.S., O.Y. ve RA., tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi. - BURSA

Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı

Bursa'daki hırsızlık zanlıları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Gemlik, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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