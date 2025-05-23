Bursa'daki Hayvan Çiftliğinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'daki Hayvan Çiftliğinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın, havadan görüntülendi. İtfaiye ekipleri, yangını bir buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında hayvanların zarar görmediği belirtildi.

Hayvan çiftliğindeki büyük yangın böyle görüntülendi

Hayvan çiftliğindeki yangın kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan canlı hayvan çiftliğindeki yangın havadan görüntülendi. Bir buçuk saatlik mücadele sonrası kontrol altına alınan yangında hayvanlara zarar gelmediği öğrenildi.

Yangın, Yenişehir ilçesi Yeniegün Mevkisi'nde 11.30 sıralarında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 farklı itfaiye istasyonundan toplam 7 araç ve 21 itfaiye personelinin mücadele verdiği yangın, yaklaşık bir buçuk saat sonra kontrol altına alındı. Yangının boyutu ise havadan dron ile görüntülendi.

Çiftlikte bulunan 150 büyükbaş hayvanın ise yangından bir süre önce otlatılmak üzere meraya götürüldüğü öğrenildi. Bugün yanan hayvan çiftliğine de dışarıdan büyük bir sevkiyat yapılacağı ve faciadan dönüldüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Alev alev yanan çiftlik de dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH AK - 3.Sayfa
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