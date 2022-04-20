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Bursa'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Bursa'da sabah 7: 30 sıralarında meydana gelen terör saldırısı sonrası 1 infaz koruma memuru şehit oldu.

BURSA (İHA) - Bursa'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da sabah 7: 30 sıralarında meydana gelen terör saldırısı sonrası 1 infaz koruma memuru şehit oldu. Yol kenarına bırakılan EYP'nin patlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman mahallesinde meydana geldi. Mudanya yolu caddesinden Bursa E tipi cezaevine personel taşıyan servis minibüsü Yenikaraman mahallesinden geçtiği esnada uzaktan kumandalı EYP'nin patlamasıyla servis minibüsünde olan 30 infaz koruma memurundan 1'i şehit oldu. Patlamanın şiddetiyle 1'i ağır 4 personel yaralandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın yaptığı ilk açıklamada yaralı personellerden ikisinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği, diğer iki yaralının ise Bursa Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bursa'ya hareket etti.

Bakanların Bursa'ya gelmesiyle yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Terör, Şehit, İnfaz, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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