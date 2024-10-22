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Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçla çarpışma sonucu 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti, bazıları hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden Balıkesir istikametine seyir halindeki Ali T. idaresindeki 16 AIC 271 plakalı kamyonet, Karacabey ilçesinde, daha önce yaşanan maddi hasarlı kaza sebebiyle sol şeritte bekleme yapan 16 ATP 286 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 16 ATP 286 plakalı araç yola savrularak sol şerit üzerinde önlerinde bekleyen 06 AE 9925 plakalı kamyonete çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hasan A., Naci K., Mümin Y., Mehmet Şirin K., Rahmi S., Hüsamettin D., Sami Y. ve Kadir Ç. Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Rıza T. Bursa Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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