Haberler

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Kazanın sürücüsü kusurlu bulundu.

Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Konak Mahallesi İzmir Yolu Caddesi Acemler istikameti, batçık girişi mevkiinde meydana geldi. Bursa İl Emniyet Müdürülüğü'nden alınan bilgiye göre, Berat Düzenli idaresindeki 09 APF 441 plakalı otomobil, seyir halindeyken tehlikeli şekilde şerit değiştirince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, batçık girişinde bulunan 16 S 4592 ve 16 JVV 78 plakalı araçlara çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan İlyas Aydın, Rümeysa Aydın, Berat Düzenli, Umut Kaya, Eren Karabacak, Sude Sakarya, Safiye Nur Gültekin ve Rabia Özdemir yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer tarafından yapılan incelemede, kazanın oluşumunda 09 APF 441 plakalı araç sürücüsü Berat Düzenli'nin kusurlu olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.