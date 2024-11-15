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Bursa'da Zincirleme Kazada 1 Bebek ile 3 Kişi Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir bebek ile toplam 3 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl-Alanyurt yolunda 3 otomobilin karıştığı bir olayda gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Kaza saat 15.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sürücü Burhan Ş.16 BJR 306 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran sürücü Yekta Ç.yönetimindeki 16 BAU 745 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 16 BAU 745 plakalı otomobil, önünde duran sürücü Akif T.yönetimindeki 16 AD 146 plakalı otomobile çarparak durdu. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, 16 BJR 306 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep U.(54), Fatma U.ve 15 günlük Çınar U. bebek yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da Zincirleme Kazada 1 Bebek ile 3 Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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