Kaza sonrası sürücüler birbirine girdi

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası sürücüler arasında gergin anlar yaşandı. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da zincirleme trafik kazası sonrası araçlarından inen sürücüler birbirine girdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yalova yolu üzeri Gençosman kavşağına yakın bir bölgede yaşandı. Zincirleme maddi hasarlı trafik kazasının ardından sürücüler aşağı indikten kısa süre sonra tartışmaya başladı. Diğer sürücülerin ve yolcuların araya girmesiyle 2 sürücü sakinleştirildi.

Yaşanan arbede, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

