Bursa'da Zincirleme Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç karıştı. Sürücüler hafif yaralarla kurtulurken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre önde seyreden aracın yavaşlamasıyla birlikte arkasındaki araç durdu. Ancak arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü frene basamayınca 3 araç birbirine girdi.
Zincirleme kazada araçlarda hasar oluşurken, sürücüler hafif sıyrıklarla olayı atlattı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa