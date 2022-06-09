Bursa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı - Haberler

Bursa'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağışla beraber meydana gelen 3 otomobilin karıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Bünyamin Kavçanyönetimindeki 16 GU 948 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan sürücü Özge Meşeyönetimindeki 16 KJ 07 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 16 KJ 07 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan sürücü Yavuz Güneşyönetimindeki 16 KGB 08 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu 16 KJ 07 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Kerim Meşe(5), Elif M.(1), Kübra Ongunve Sevgül Avcu(58), 16 KGB 08 plakalı otomobildeki yolcu Şeyma Güneşile 16 GU 948 plakalı otomobildeki yolcular Ela Meralioğluve Albina Ayvazyaralandılar.

Kaza yerine çok sayıda 112 ekipleri, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2'si çocuk 8 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.